Жители РФ предпочли отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани в этом месяце
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По данным Ассоциации туроператоров России, в ткущем месяце жители РФ в большинстве своем выбрали отдых в Абхазии, Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что больше всего туров забронировано в Краснодарский Край, из которых около 50% выбрали Сочи, более 25% - Анапу.
Отмечается, что в этом году прирост туристов в Анапу составил до 15% по сравнению с минувшим годом.