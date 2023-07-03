Жители РФ предпочли отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани в этом месяце

По данным Ассоциации туроператоров России, в ткущем месяце жители РФ в большинстве своем выбрали отдых в Абхазии, Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщают « Известия ».

Уточняется, что больше всего туров забронировано в Краснодарский Край, из которых около 50% выбрали Сочи, более 25% - Анапу.

Отмечается, что в этом году прирост туристов в Анапу составил до 15% по сравнению с минувшим годом.