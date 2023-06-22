Жители РФ стали экономить на покупке кондиционеров
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
По данным аналитического отчета компании «Платформа ОФД», несмотря на раннее наступление весны и жаркую погоду на Урале и в Сибири, жители РФ начали экономить на кондиционерах. Об этом сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что стоимость их покупки снизилась на 10% в отличие от 2022 года.
Добавляется, что общий объем покупок вырос почти на 70%.
Поясняется, что причиной такого положения является низкая представленность в нашей стране кондиционеров западного производства.