Жители Рязани стали чаще путешествовать по своему региону

Рязанская область поднялась на два места в рейтинге интересов ее жителей к туризму по собственному региону. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что число реализованных туров по региону в прошлом году увеличилось втрое по сравнению с годом ранее.

Уточняется, что также у жителей Рязанской области пользуются спросом туры в Карелию, Казань, Нижний Новгород и Калугу.