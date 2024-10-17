Турэксперт Ансталь определила наиболее популярные у пенсионеров направления для путешествий

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, Алтай является наиболее востребованным направлением для путешествий у пенсионеров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что там располагается город Белокуриха, где расположена весьма хорошая база санаториев. Пожилые жители нашей страны любят совмещать приятное с полезным, в связи с чем выбирают места с оздоровительными и лечебными процедурами.

По мнению турэксперта, также популярностью пользуются Кавказские Минеральные Воды, Ессентуки и Пятигорск. Кроме того, тем, кто хочет провести время у моря, имеет смысл рассмотреть Адлер, который любим не только пенсионерами, а также и молодежью благодаря значительному числу ночных развлечений. Можно посетить Анапу и Геледжик, полететь в Калининград.

Она добавила, что экскурсионные туры в целом в нашей стране очень любят, так как людям не следует переживать о том, куда сходить, как туда добраться. Помимо этого, у пенсионеров, пользуются спросом Казань, Золотое кольцо, Ярославль и Кострома.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, в какие азиатские страны можно отправиться на отдых в осенний сезон.