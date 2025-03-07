Россияне массово скупают туры за рубеж на майские праздники

В 2025 году существенно возрос спрос россиян на туры за границу в первой половине мая. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По утверждению экспертов, в этом году очень удобный график работы в начале мая. Граждане РФ отдыхают дважды по четыре дня, по этой причине им достаточно взять лишь несколько дней отпуска, чтобы превратить свой отдых почти в двухнедельный. Этот фактор вкупе с подешевевшим долларом стал причиной резкого всплеска спроса на поездки за рубеж.

«Среди популярных зарубежных направлений в лидерах Турция (туда поедет почти половина от числа всех, кто рванет за границу), Египет, ОАЭ и Таиланд», — указал микроблог.

Туроператоры советуют всем, кто собрался за рубеж в начале мая, поторопиться с бронированием туров и билетов, поскольку все они стремительно заканчиваются. Они также предложили другой доступный вариант для отдыха в виде речных круизов по России. Они в этом году тоже набирают заметно большую популярность. Люди видят в таких поездках отличную возможность познакомиться с собственной страной.

Ранее сообщалось, что украинского артиста Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, перестали выпускать за рубеж. У него нет специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. В связи с этим певец был вынужден отменить свои концерты в Лондоне и других городах Европы.