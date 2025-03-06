Андрею Данилко запретили выезжать за границу

Украинский юморист, певец и композитор Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил на своей странице в соцсети о том, что ему запретили выезжать с Украины.

Артист лишен возможности выступать за рубежом.

Дело в том, пояснил он, что у него нет специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. В связи с этим Данилко был вынужден отменить свои концерты в Лондоне, которые должны были состояться 7 марта, а также в других городах Европы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ за неповиновение.