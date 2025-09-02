Россию накрыло полярное сияние

Над Россией ожидаются мощные вспышки полярного сияния. Первый пик прошел 2 сентября в 20:50–21:00 по Москве, а наибольшая вероятность наблюдения придется на период с 22:00 до 2–3 часов ночи 3 сентября. Такие данные приводят в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В околоземном пространстве фиксируется резкая смена межпланетного магнитного поля при высокой скорости солнечного ветра. Это создает условие для образования яркого полярного овала в ночь на 3 сентября. В отличие от предыдущей ночи, сияние может охватить не только северо-запад, но и центральные и западные регионы страны. Астрономы отмечают: это лучшие условия для наблюдений за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что такие благоприятные условия для наблюдений сформировались впервые за последние три месяца. При этом, для наблюдения рекомендуется выбрать темное место вдали от городской засветки и смотреть на север.