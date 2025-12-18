Жители России выбирают Смоленск и Елец в финале молодежного конкурса

От Центрального федерального округа в заключительный этап премии «Время молодых» прошли два участника — Смоленск и Елец. Об этом сообщает REGIONS . На портале «Госуслуги» с 1 по 19 декабря 2025 года открыто онлайн-голосование.

Смоленск претендует на звание «Молодежная столица России 2026» и представляет округ как единственный город-герой среди финалистов.

Елец (Липецкая область) борется за получение отдельного статуса «Город молодежи». Для участия в голосовании требуется вход через ЕСИА, при этом выбор остается анонимным. Согласно правилам, пользователи не могут поддерживать город региона, где они зарегистрированы.

Голосование продлится до 19 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о номинантах и голосовании доступна на портале «Госуслуги».

Для голосования за Смоленск и Елец необходимо:

Нажать кнопку «Авторизоваться» через ЕСИА (Госуслуги).

В списке городов выбрать Смоленск и Елец.

Подтвердить выбор, нажав кнопку «Отправить».

Статусы «Молодежная столица России» и «Город молодежи» присваиваются сроком на один год и направлены на расширение возможностей для инициатив и проектов молодых жителей. Подробности и ссылка для участия доступны на портале «Госуслуги».