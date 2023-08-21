Жители России жалуются на сбои в работе Telegram
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Вечером 21 августа жители России сообщили, что в приложении Telegram произошел сбой. Подробности рассказало ТАСС.
В работе мессенджера произошел серьезный сбой: больше 30 минут россияне не могут добиться работы от приложения. Некоторые отметили, что при попытке подключения к Telegram отсутствует интернет-соединение. На данный момент уже 322 пользователя пожаловались на отсутствие сети. Пользователи наблюдают пропажу закрепленных сообщений, отсутствие возможности отправить сообщения, до некоторых наоборот не доходят послания других пользователей.
На сайте DownDetector, о сбоях в работе приложения также сообщили жители Армении, Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Украины и Узбекистана. С чем связан сбой, пока неизвестно.