Жители России жалуются на сбои в работе Telegram

В работе мессенджера произошел серьезный сбой: больше 30 минут россияне не могут добиться работы от приложения. Некоторые отметили, что при попытке подключения к Telegram отсутствует интернет-соединение. На данный момент уже 322 пользователя пожаловались на отсутствие сети. Пользователи наблюдают пропажу закрепленных сообщений, отсутствие возможности отправить сообщения, до некоторых наоборот не доходят послания других пользователей.

На сайте DownDetector, о сбоях в работе приложения также сообщили жители Армении, Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Украины и Узбекистана. С чем связан сбой, пока неизвестно.