Жители Салехарда помогли хозяйке пострадавшей квартиры после пожара

Жители Салехарда организовали сбор средств для помощи своей соседке, квартира которой полностью выгорела в результате пожара 25 января. История Оксаны Политовой, год назад переехавшей из ветхого жилья в новостройку на улице Республики, получила широкий отклик и превратилась в пример локальной солидарности, пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

По словам самой пострадавшей, помощь пришла со всех сторон.

«Абсолютно все помогают. Мне перечислили много денег. Люди всем домом скидывались. Ко мне приходят, спрашивают, чем помочь, что сделать. Соседка помогает собирать мусор», — рассказала Оксана Политова.

Значимую поддержку оказала и фирма-застройщик, чьими усилиями был построен дом. Компания не только внесла финансовый вклад, но и взяла на себя организацию вывоза мусора с места происшествия, а также пообещала содействие в проведении ремонтных работ. Это указывает на формирование практики социальной ответственности девелоперов за пределами гарантийных обязательств.

Администрация Салехарда, публично рассказав об этой истории, поддержала позитивный информационный повод, отметив, что эта помощь достойна гордости за такой добрый город.

Ранее сообщалось, что в Химках жильцы скинулись на премию дворнику.