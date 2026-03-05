Жители Сарапула через суд вернули деньги за сорванный тур в Абхазию

Жители Сарапула решили отдохнуть в Абхазии, но вместо моря и солнца получили многомесячную судебную тяжбу. Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Удмуртии, супруги заключили договор с краснодарской компанией «Открытый мир» ещё в июле прошлого года. Турфирма обещала забронировать двухместный номер в гостинице Сухума «Интер-Сухум» на две недели — с 25 сентября по 10 октября. За отдых пара перевела 119 тысяч рублей.

Идиллия рухнула 23 сентября, когда супруги уже были в пути. Пришло уведомление: бронь аннулирована. Выяснилось, что туроператор перечислил отелю лишь 19 970 рублей — жалких 17% от суммы. Оставшихся денег не хватило даже на сутки проживания, не то что на две недели.

Вернуть полную стоимость компания не спешила. Туристам отдали только те самые 20 тысяч, которые ушли в отель, а за остальными предложили обращаться в суд. Что пара и сделала.

Сарапульский городской суд встал на сторону обманутых отдыхающих. С недобросовестной фирмы взыскали недоплаченные 99 029 рублей, неустойку в 21 420 рублей, по 5 тысяч компенсации морального вреда каждому из супругов, а также штраф в размере 62 724 рублей. В общей сложности туроператору пришлось раскошелиться почти на 200 тысяч рублей, что значительно превышает первоначальную стоимость тура.

