Жители Щелкова поддержали областной день чистоты
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Щелково]
26 апреля городской округ Щелково стал частью масштабного общеобластного субботника, объединившего усилия жителей. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, включая участников специальной военной операции, представителей администрации и различных организаций, депутатов, сотрудников управляющих компаний и подрядных служб.
Основным местом проведения работ в Щелкове стали живописные Чкаловские озера, где 465 добровольцев собрали внушительные 260 кубометров мусора.
Помимо этого, экологическая акция развернулась и на других территориях округа – от района Монина до поселка Фряново. Всего было организовано восемь рабочих площадок, охвативших значительную часть городского округа.
«Эта командная работа не только про наведение порядка, но и про традиции, воспитание бережного отношения к родному городу и своим соседям. Благодарю всех за активность и неравнодушие», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.