Жители Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского получили экстренную соцпомощь на 1,6 млн рублей
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Жители трех городских округов Подмосковья – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского – получили экстренную социальную помощь в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
Как отметили в ведомстве, с января текущего года поддержку в этих муниципалитетах получили более ста семей.
Экстренную соцпомощь оказывают гражданам, которые оказались в трудной жизненной или кризисной ситуации. К примеру, обратиться за помощью могут граждане и семьи, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Подать заявление на оказание помощи можно на сайте госуслуг области.