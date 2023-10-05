Жители Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского получили экстренную соцпомощь на 1,6 млн рублей

Жители трех городских округов Подмосковья – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского – получили экстренную социальную помощь в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Как отметили в ведомстве, с января текущего года поддержку в этих муниципалитетах получили более ста семей.

Экстренную соцпомощь оказывают гражданам, которые оказались в трудной жизненной или кризисной ситуации. К примеру, обратиться за помощью могут граждане и семьи, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Подать заявление на оказание помощи можно на сайте госуслуг области.