Жители Щелково определяют приоритеты благоустройства на 2026 год

В Щелкове стартовало онлайн-голосование, которое позволит жителям повлиять на облик города в 2026 году.

Все желающие старше 14 лет могут принять участие в выборе объектов, которые будут включены в муниципальный план благоустройства. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на улучшение качества жизни в городах и активное вовлечение граждан в процесс городского развития.

На этапе голосования жители могут высказать свое мнение по следующим объектам:

Пространство, расположенное между улицами Талсинская и Молодежной набережной;

Сквер, расположенный по адресу: Талсинская улица, дом 3;

Набережная Юности;

Зона на Пролетарском проспекте, охватывающая дома №3-7;

Площадь, прилегающая к зданию Администрации городского округа Щелково;

Сквер, расположенный на Советской улице вблизи дома №1;

Зеленая зона, сформированная пересечением улиц Краснознаменская и Пустовская.



Голосование продлится с 21 апреля по 12 июня. Для участия необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на портале Госуслуг.