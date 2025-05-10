Жители села Покров встретили День Победы у мемориала, почтив память советских воинов

В селе Покров городского округа Подольск почтили память советских героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) 80 лет назад.

Как сообщила администрация городского округа, в селе также прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Жители собрались у мемориала воинской славы, чтобы отдать дань уважения 97 односельчанам, погибшим, защищая Родину от фашизма и нацизма.

В мероприятиях приняли участие более 100 сельчан. С теплотой и скорбью люди шли к мемориалу семьями – с цветами и портретами героев, чтобы выразить благодарность за их героический подвиг.

В центре села для местных жителей организовали полевую кухню с солдатской кашей, чаем, который разливали из дровяного самовара, пирогами и плюшками.

Особое место в торжественных памятных мероприятиях заняла тематическая фотолокация — военная палатка, окруженная фигурами солдат и медсестры, фронтовая гармошка и солдатский котелок. Эти элементы создали атмосферу исторической памяти и погружения в военные годы.

Ранее сообщалось, что жители подольского микрорайона Кузнечики вывесили на балконах более 60 флагов городов-героев.