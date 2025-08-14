Сельчане в Самарской области сидят без воды почти 2 месяца
Проблема «решена»: жители села Сарбай полтора месяца жили без воды
Фото: [unsplash.com]
В селе Сарбай Кинель-Черкасского района до сих пор нет водоснабжения. Местные жители жалуются, что их обращения остаются без ответа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы Владимир Плякин.
Как рассказали сельчане, после официальных отчетов о подключении воды ничего не изменилось — коммунальные службы ограничились формальными отписками и снимком насоса. Коллективные жалобы местных жителей остаются без рассмотрения.
Ситуация осложняется приближением осенне-зимнего периода, когда проводить работы по восстановлению водоснабжения будет значительно сложнее. В ближайшее время по этому вопросу планируется направить официальные запросы в профильные ведомства, как заключил депутат.
