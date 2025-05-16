Жители села в Забайкалье около недели сами тушат лесной пожар

В селе Сохондо Забайкальского края местные жители уже шестой день самостоятельно пытаются остановить лесной пожар, который угрожает их домам. Об этом пишет Инфо24.

Пожар распространился в лесу 10 мая, но профессиональные пожарные прибыли только через три дня и отказались тушить лес, сославшись на инструкции работать только при прямой угрозе жилью. Так рассказали местные жители.

Около 20 сельчан под руководством главы поселения организовали добровольную пожарную команду. Они используют 15 машин для доставки воды, координируют тушение и даже собирают деньги на топливо. Местные жители обеспечивают пожарных едой и водой, объединившись перед общей бедой.

По словам жителей, это не первый случай в регионе, когда людям приходится своими силами бороться со стихией. Ранее жители поселков Забайкалец и Смоленка также были вынуждены самостоятельно защищать свои дома от приближающегося огня. Ситуация в Сохондо остается напряженной.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров и их последствий.