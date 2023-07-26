Жители Серебряных Прудов возмутились открытием очередного пункта выдачи заказов популярного маркетплейса

Открытие пункта выдачи заказов OZON на улице Малая Луговая, который стал седьмым в поселке Серебряные Пруды, возмутило местных жителей, пишет интернет издание «Серебряно-Прудский вестник». Данную тему граждане стали активно обсуждать в социальных сетях.

Впервые пункт выдачи заказов интернет-магазина появился здесь четыре года назад на улице Ленина. Теперь в поселке расположены семь точек ПВЗ и три постамата, поэтому многие жители сочли открытие нового помещения излишним для одного небольшого населенного пункта.

«Куда открывать столько пунктов, населенность не настолько большая, чтобы было столько пунктов выдачи», — прокомментировала ситуацию одна из жительниц.

Однако некоторые граждане считают, что это положительный фактор, потому что так интернет-магазин проявляет заботу о своих клиентах, которым не придется больше идти в центр за доставленными товарами.