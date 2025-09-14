Жители Серпухова зарядились бодростью на спортивном марафоне

13 сентября в Серпухове состоялся «Марафон Зарядок», организованный общественным движением «Здоровое Отечество», который подарил горожанам отличное настроение и заряд энергии. Активное мероприятие было посвящено продвижению здорового образа жизни и привлекло множество желающих.

Энергичная тренировка, разработанная инструктором СОК «Олимп» Светланой Устиновой и включающая упражнения на растяжку, помогла участникам почувствовать прилив сил и позитива. По словам собравшихся, это был отличный способ начать день.

Мероприятие прошло в дружеской и вдохновляющей обстановке, оставив приятные воспоминания. Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к инициативе, и заявили о планах сделать подобные спортивные встречи регулярными для укрепления здоровья жителей Серпухова.