Жители Серпуховского округа поддержали военнослужащих акцией «Zа Россию»

Организаторами акции выступили местное отделение партии «Единая Россия», Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также Ассоциация ветеранов СВО.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Такие инициативы демонстрируют не только высокую гражданскую позицию и патриотизм населения, но и служат важным примером для молодого поколения, формируя чувство долга и ответственности. Они оказывают не только моральную поддержку нашим военным, но и укрепляют связь между теми, кто находится на передовой, и теми, кто работает в тылу.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В сборе помощи приняли участие не только взрослые жители Серпуховского округа, но и подростки из лагеря труда и отдыха Центра профориентации и трудоустройства молодежи Серпухова.

Используя свои первые заработки, ребята приобрели продукты питания, необходимые вещи и написали теплые, ободряющие письма нашим защитникам.