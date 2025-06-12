Жители Серпуховского округа поддержали военнослужащих акцией «Zа Россию»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
11 июня в Серпуховском округе жители передали около полутонны предметов первой необходимости в рамках благотворительной акции «Zа Россию».
Организаторами акции выступили местное отделение партии «Единая Россия», Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также Ассоциация ветеранов СВО.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Такие инициативы демонстрируют не только высокую гражданскую позицию и патриотизм населения, но и служат важным примером для молодого поколения, формируя чувство долга и ответственности. Они оказывают не только моральную поддержку нашим военным, но и укрепляют связь между теми, кто находится на передовой, и теми, кто работает в тылу.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В сборе помощи приняли участие не только взрослые жители Серпуховского округа, но и подростки из лагеря труда и отдыха Центра профориентации и трудоустройства молодежи Серпухова.
Используя свои первые заработки, ребята приобрели продукты питания, необходимые вещи и написали теплые, ободряющие письма нашим защитникам.
«Спасибо каждому, кто принял участие в акции» — поблагодарил ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.