Жители Севера получат возможность снижать ипотеку без утраты господдержки

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

В России внесены изменения в программы «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека», направленные на поддержку жителей северных регионов. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области, передает « МК ».

Теперь заемщики смогут снизить ставку по комбинированным кредитам, состоящим из льготной и рыночной частей. Ранее при рефинансировании рыночную часть считали новым кредитом, из-за чего льготная ставка автоматически теряла силу. По новым правилам граждане смогут рефинансировать рыночную часть ипотеки без утраты льготных условий.

Количество таких рефинансирований не ограничено. Размер снижения процентной ставки будет зависеть от предложений банков. Эта мера позволит северянам с арктической ипотекой снизить ежемесячные платежи и ускорить погашение кредита.

Также с 1 февраля вступает в силу новое правило — оформить льготную ипотеку можно будет только один раз на семью. При этом супруги обязаны выступать созаемщиками, однако допускается привлечение дополнительных участников, если доход семьи недостаточен для участия в программе.

