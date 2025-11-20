Жители Шатуры начинают новую жизнь в современных квартирах вместо ветхого жилья

Осенью в Шатуре новоселье справила семья Гладышевых. Они переехали в дом № 23 по ул. Школьной, построенный по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья».

Ранее семья жила в блочном доме на пр. Ильича с деревянными перекрытиями, где наблюдались проблемы с канализацией, ветхие трубы, сырость и повышенная влажность. По словам хозяйки Анны Гладышевой, после получения ключей семья сразу переехала. Сейчас она самостоятельно обустраивает квартиру, пока супруг находится в зоне проведения СВО.

Квартира имеет просторный зал около 30 кв. м. и балкон, которого не было в прежнем жилье. Дочь Гладышевых помогает осваивать новую площадь и вносить дизайнерские решения.

Микрорайон продолжает застраиваться новыми многоквартирными домами для переселенцев. Семья Гладышевых ожидает, что вскоре рядом поселятся знакомые соседи.