Жители Шатуры преобразили свой округ в рамках общеобластного субботника

Мероприятие было направлено на преображение общественных пространств, включая посадку деревьев, очистку улиц и благоустройство парков, а также выбор приоритетных объектов для дальнейшего улучшения.

Особое внимание в Шатуре было уделено парку им. Гагарина, где трудовые коллективы и волонтеры провели масштабную уборку территории со стороны улицы Московской. В рамках акции, посетители парка получили возможность принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды», а волонтеры помогали им в этом процессе. Активное участие в субботнике приняли шатуряне всех возрастов.

На проспекте Маршала Борзова была организована высадка кленов в рамках акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие глава округа, сотрудники администрации, представители общественности и депутаты. Символично, что акция проходила на территории, активно развивающейся в рамках муниципальной программы улучшения городской среды.

«Пройдет всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было ветрено и холодно, а улицы наших городов будут радовать глаз невероятной красоты деревьями, особенно осенью, когда мир больше всего нуждается в красках», – прокомментировал глава м.о. Шатура Николай Прилуцкий.

Слова главы подчеркнули важность подобных инициатив для создания комфортной и привлекательной среды для жизни в Шатуре.

В Рошале, накануне Дня Победы, шатурские жители также не остались в стороне и провели масштабную уборку улиц, дворов и общественных пространств. Основными площадками общеобластного субботника стали улицы Косякова и Октябрьской Революции, где шатуряне, вооружившись красками и кисточками, привели в порядок бордюры и высадили молодые деревья. Эта работа стала настоящим проявлением единства и заботы о родном городе.

В этом году для проведения комплексного благоустройства в муниципальном округе Шатура было определено 26 точек. Жители поселка Радовицкий, демонстрируя активную гражданскую позицию, дружно вышли на уборку и благоустройство своего поселка. Особое внимание было уделено парку, где были обновлены опоры освещения и покрашены скамейки, создавая уютную и привлекательную атмосферу для отдыха шатурских семей. Активное участие шатурских волонтеров стало ярким подтверждением готовности шатурских жителей к созидательному труду во благо всего округа. Благоустройство территории – это вклад каждого в процветание Шатуры и всей Московской области.