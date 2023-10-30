Жители шести населенных пунктов Подольска смогут пройти обследования в передвижном ФАПе

В ноябре в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» жители деревень Лучинское, Матвеевское, Сергеевка, Бережки и поселков Александровка и Радиоцентра «Романцево» городского округа Подольск смогут пройти диспансеризацию в своих населенных пунктах.

Бригада медиков посетит сельчан в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, где есть все необходимое для диспансеризации — электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови.

Также в нем имеется устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло и многое другое.

Кроме того, передвижной медицинский пункт оснастили дефибриллятором-монитором и аппаратом искусственной вентиляции легких с ручным приводом, который подойдёт для детей от шести лет и взрослых пациентов.