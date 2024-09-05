Жители Солнечногорска собрали помощь и отправили ее в Курскую область

Центр помощи семье и детям «Растим вместе» в Солнечногорске отправил свыше ста килограмм вещевой, продуктовой и уходовой помощи жителям Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

В ведомстве подчеркнули, что оказать содействие людям приграничья, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, может каждый. В центре принимаются продукты долгого хранения и быстрого приготовления, средства личной гигиены, памперсы.

Также в Солнечногорске всесторонне помогают военнослужащим и их семьям.

«В округе для участников специальной военной операции, членов их семей действуют различные меры поддержки. Это и государственные льготы и выплаты, и путевки в детские лагеря, и бесплатное школьное питание и многое другое», — рассказала заместитель главы муниципалитета Майя Морева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре по вопросам внешнего государственного контроля.