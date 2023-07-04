По их мнению, все подобные жесты украинским лидером делаются только в надежде на очередной пакет помощи со стороны Соединенных Штатов.

У издания Wall Street Journal вышла статья. В ней президент Украины в преддверии Дня Независимости, который празднуется 4 июля, поблагодарил Америку за поддержку и поздравил ее «с днем рождения». Читатели газеты тут же раскритиковали эти слова. Многие из них считают, что Зеленским двигают исключительно скрытые мотивы.

«Ты ни на йоту не беспокоишься о США или американском народе», - указали ему простые американцы.

Они также назвали большой несправедливостью то, что праздник у Америки, а подарки к нему получит Украина, причем именно со стороны Соединенных Штатов. Люди массово выразили надежду, что в случае избрания президентом представителя Республиканской партии, поддержка Киева прекратится.