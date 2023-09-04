Жители стали реже обращаться в Центр управления регионом Подмосковья

На прошлой неделе жители Подмосковья направили в областной ЦУР 34,9 тысячи обращений, что на 1,2 тысячи меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Наиболее популярными темами на прошлой неделе стали дворы, дороги, медицина, общественные территории и общественный транспорт. Напомним, что сотрудники ЦУР региона анализируют обратную связь от жителей, отслеживают процесс отработки проблем и контролируют качество решения запросов. Граждане могут оперативно сообщить о возникающих в регионе проблемах через приложение «Добродел». Скачать его можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.