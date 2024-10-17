Жители столичного региона могут оплатить налоги на почте сразу при получении уведомления

В столице и Подмосковье оплатить налоги можно в почтовых отделениях сразу при получении соответствующих писем. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

«Оказание услуги занимает не более пары минут — это удобно и быстро. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы», - отметили в компании.

Доставка налоговых уведомлений началась в регионе в прошлом месяце. В этом году на почту в Москве и Подмосковье поступило около трех миллионов таких писем.