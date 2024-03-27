Жители Талдома вышли на открытый диалог с администрацией в Николо-Кропотках

В Николо-Кропотках прошла встреча с жителями в формате выездной администрации с участием главы Талдомского округа Юрия Крупенина. Были озвучены наболевшие вопросы и учтены разные обращения.

26 марта каждый желающий смог пообщаться в Николо-Кропоткинском ДК с главой округа и его профильными заместителями, а также представителями ведомственных структур, УК, коммунальных служб и депутатами фракции «Единая Россия».

В основном жители задавали вопросы по части ЖКХ, безопасности и благоустройства. Были и более личные обращения, которые рассматривали на встрече. Жителям дали развернутые ответы, а также назначили следующие выезды для уточнения объема работ.

Всего на встречу пришли 15 жителей округа. Администрация учла их пожелания, которые помогают делать жизнь в Талдоме еще лучше и комфортнее.