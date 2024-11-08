Жители Талдомского г.о. могут получить гериатрическую помощь в отделении Дубненской больницы

Специализированную медицинскую помощь оказывают пациентам пожилого и старческого возраста при условии выявления у них старческой астении. Кроме того, принимают граждан, которые ограничены в самообслуживании, имеют хронические заболевания или функциональные нарушения. Специалисты оценивают когнитивные функции пациентов, их функциональную и инструментальную активность.

На основании полученных данных медики составляют индивидуальный план ведения и лечения обратившихся жителей муниципалитетов Подмосковья, при необходимости корректируют лекарственную терапию по основному заболеванию, в частности, остеопорозу, артериальной гипертензии, хронических болезней легких и сердца, деменции, сахарного диабета.

Заведующая отделением — врач-гериатр Анна Малюк, невролог Марина Катаева. Штат укомплектован квалифицированными специалистами узкого профиля: терапевтом, хирургом, эндокринологом. Возможно получение психологической консультации. Отделение оборудовано современным оборудованием, необходимым для инструментально-лабораторной диагностики, физиотерапевтического лечения, ЛФК, ультразвукового исследования.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

С пациентами проводят беседы, чтобы помочь им скорректировать рацион питания, обучить уходу за собой, предостеречь от падений и травм. Пациентами могут стать жители Талдомского округа. При наличии направления от лечащего врача получить комплекс медицинских услуг могут также жители близрасположенных муниципалитетов: Дубны, Дмитрова, Сергиев-Посада и других. Гериатрическое отделение принимает на госпитализацию пациентов в возрасте от 60 лет.

«Сначала года почти 1000 пациентов прошли лечение в нашем отделении. Вместе с коллегами мы оказываем комплексное лечение и реабилитацию старшего поколения. Помогаем справиться с возрастными изменениями. Восстанавливаем их мобильность и независимость, сохраняем здоровье и активный образ жизни», — поделилась заведующая, врач-гериатр Анна Малюк.

Месторасположение отделения: Талдомский г. о., п. Вербилки, Дубенский тупик, 1 (3 этаж). Время работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. Контактный номер: 8 (496-20) 3-73-40.