Жители Талдомского округа передали участникам СВО очередную гуманитарную помощь

В сборе гуманитарных грузов задействованы многие жители разных возрастных категорий. В частности, коллектив школы № 3 г. Талдома освоил мастерство шитья подушек. Изделия, выполненные школьниками и педагогами, передают в зону спецоперации для госпиталей. В СОШ № 2 и Домах культуры волонтеры собираются, чтобы плести маскировочные сети. Кроме того, они вяжут манишки и носки.

Очередную партию помощи передали на текущей неделе. В частности, храм Архангела Михаила передал бойцам печь. Военнослужащие РФ получили и другие «теплые приветы», в том числе и маскировочные сети. В том, что переданные предметы делают жизнь соотечественников более комфортной, нет никаких сомнений. Однако намного важнее то, что они чувствуют поддержку земляков, знают, что о них беспокоятся и заботятся. Жители Талдомского округа продолжат сбор помощи.