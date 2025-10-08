Жители Центрального района Волгограда страдают от едкого запаха, вызывающего тошноту

Волгоградцы из нескольких городских районов выразили обеспокоенность резким, удушающим запахом в атмосфере. Об этом сообщило издание «Волгоград Онлайн», привлекшее внимание к сложившейся обстановке в городе.

Неприятный запах ощущается в Центральном, Советском, Дзержинском и Ворошиловском районах. Жители утверждают, что воздух пропитан запахом горелой пластмассы, настолько сильным, что вызывает приступы тошноты. Кроме того, наблюдается задымленность.

«Хотелось бы узнать, откуда такая вонь на Красном уже не первый день. Все окна плотно закрыты, а вонь просачивается, и горизонт в дымке. Я живу на 39-й Гвардейской, и, если смотреть в сторону Волги, стоит дымка, ничего не видно. Проснулась от этой вони. Запах противный», — поделилась своими ощущениями одна из местных жительниц.

На данный момент специалисты проводят анализ проб воздуха с целью выяснения причины и источника распространения едкого запаха в Волгограде. По предварительной информации, источником зловония может являться соседняя Астраханская область.

