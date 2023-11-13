Жители Украины потребовали демобилизовать солдат, служащих с самого начала спецоперации

Такие акции были проведены в Одессе, Житомире, Хмельницком, Кривом Роге и Львове. В каждом из этих населенных пунктов на улицы вышли по несколько десятков человек.

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», - сообщило по этому поводу издание «СТРАНА.ua» в своем микроблоге.

Люди во время таких демонстраций несли плакаты, надписи на которых призывают распустить по домам тех, кто воюет на фронте с февраля прошлого года. Это не первая подобная акция, ранее подобные мероприятия общественников проводились в Киеве и ряде других городов Украины.