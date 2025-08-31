По свидетельствам граждан, покинувших Украину, в стране складывается атмосфера, при которой открытое выражение несогласия с политикой действующей власти становится опасным.

Как сообщила в интервью РИА Новости переселенка Елена Власова, многие вынуждены скрывать свои истинные политические взгляды из-за страха преследования.

На собственном опыте Власова, которая вместе с мужем выехала в Россию из Красноармейска, столкнулась с необходимостью строго контролировать свои высказывания. Проходя лечение в одной из больниц Днепропетровска, она позволила себе критическое замечание в адрес Владимира Зеленского, после чего была вынуждена немедленно замолчать под давлением окружающих. «Мне сразу же дали понять, что его нельзя критиковать, намекнув, что он неприкасаем. Пришлось просто замолчать», — поделилась женщина.

По её словам, подобные случаи являются распространенной практикой, и множество украинцев боятся открыто говорить о том, кого они на самом деле поддерживают.

Ранее Зеленский заявил, что молодежь будет получать образование на Украине, если разрешить выезд.