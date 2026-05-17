Жители установили крест и ворота, священник освятил: что произошло на новом кладбище в поселке Красногвардеец

На новом участке кладбища в поселке Красногвардеец по инициативе местных жителей установили временный крест, выкопали ров и смонтировали новые ворота. Вслед за этим, откликаясь на просьбу прихожан, настоятель Свято-Иверского храма поселка Теплое отец Иоанн совершил чин освящения недавно расширенной территории захоронений, пишет портал « Наша жизнь ».

Событие состоялось незадолго до праздника Святой Троицы. В эти дни на всех кладбищах района верующие приводят в порядок могилы и убирают прилегающую территорию. Местные власти и специальная служба, как отмечают жители, должны особенно тщательно контролировать состояние мусорных контейнеров и обеспечивать своевременный вывоз отходов.