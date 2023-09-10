Жители Волновахи принимают участие в голосовании
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Жители Волновахи принимают участие в голосовании, передает 360. В число уже отдавших свои голоса вошли пенсионеры и маломобильные граждане – к тем, кто не смог самостоятельно посетить избирательный участок, приходили на дом члены избиркома. Чтобы соблюсти тайну голосования, прямо дома устанавливали ширму.
Одна из местных жительниц Галина Клименко подчеркнула, что участие в выборах – это долг каждого гражданина. Сама пенсионерка не смогла посетить участок, поэтому члены комиссии пришли к ней домой.
«Я могла сказать – не буду. Но я сказала: если ко мне придут, я с удовольствием», - сказала жительница.
В числе избирателей – Яна, которой 18 лет. Девушка впервые приняла участие в выборах. Она призналась, что испытывала волнение, когда делала свой выбор.
«У меня есть немножко волнение, когда делаешь такой выбор. Я очень рада, что сделала, что хотела. Для того, чтобы Волновахский район, нашу Волноваху, сделать лучше», - поделилась Яна.