Жители Волновахи принимают участие в голосовании, передает 360. В число уже отдавших свои голоса вошли пенсионеры и маломобильные граждане – к тем, кто не смог самостоятельно посетить избирательный участок, приходили на дом члены избиркома. Чтобы соблюсти тайну голосования, прямо дома устанавливали ширму.

Одна из местных жительниц Галина Клименко подчеркнула, что участие в выборах – это долг каждого гражданина. Сама пенсионерка не смогла посетить участок, поэтому члены комиссии пришли к ней домой.

«Я могла сказать – не буду. Но я сказала: если ко мне придут, я с удовольствием», - сказала жительница.

В числе избирателей – Яна, которой 18 лет. Девушка впервые приняла участие в выборах. Она призналась, что испытывала волнение, когда делала свой выбор.