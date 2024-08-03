Жители Зарайска даже в День города смогут помочь бойцам СВО

Тематическая площадка «Зарайск-фронту» будет работать в следующее воскресенье в Беспятовской роще в рамках празднования 878-летия Зарайска. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

На площадке будут организованы разные активности. Все желающие смогут присоединиться к акции «Письмо солдату» — написать добрые пожелания бойцу и нарисовать открытку, получить навык плетения маскировочных сетей, изготовления сухого армейского душа и оберега.

Также пройдет мастер-класс по сборке и разборке автомата, выставка Серебряно-Прудского центра волонтеров, диалоговая площадка с участием волонтерских групп и сбор средств в поддержку участников специальной военной операции.

«Среди жителей Зарайска немало тех, кто сегодня на передовой и с достоинством защищает интересы Отечества, мужественно исполняет свой воинский долг в самых непростых условиях. Благодаря их героизму у нас есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города. Считаю, что очень важно всем нам объединиться, помочь нашим бойцам приблизить победу», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

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