Жители затопленного Орска массово отравились водой из-под крана

В Минздраве Оренбургской области сообщили, что 18 жителей затопленного Орска отравились водой из-под крана после употребления. Некоторым потребовалась госпитализация.

Из 18 отравленных водой в Орске помощь медиков потребовалась восьми местным жителям. Их госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию, норовирус. Сейчас пациенты остаются под наблюдением врачей в больнице. Подробностей об их состоянии нет.

Напомним, что 5 апреля произошел прорыв дамбы в Орске. Защитное сооружение не давало воде реки Урал затопить населенные пункты. Уже второй день подряд продолжается эвакуация, в том числе и близлежащих поселений. На месте работают спасатели и спецтехника, в регионе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что жители Орска в отчаянии после прорыва дамбы.