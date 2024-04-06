Дома затопило, люди гибнут, кончился хлеб: жители Орска в отчаянии после прорыва дамбы

Страшное ЧП произошло в Оренбургской области. Как сообщают СМИ, в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Причиной стали сильнейшие паводки.

Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» удалось пообщаться с местной жительницей. Она сейчас в районе, до которого вода пока не дошла. Анна Литвинова рассказала об обстановке в городе и настроении жителей.

«Людей из старых районов уже эвакуировали. Электричества там нет. Мы живем в Советском районе и у нас пока сухо. Поступает неофициальная информация, что в ближайшие часы нас тоже будут эвакуировать. Но сейчас свет работает, вода и отопление есть», — поделилась очевидица.

В местах сильного затопления, по словам собеседницы, под железнодорожными рельсами вымыло грунт, а фонари с электропроводами практически лежат на земле.

«Мы были там час назад, столбы еще не упали, но очень сильно накренились. Асфальт проваливается под воду. Многие магазины затоплены, часть важных предприятий не работает, так как рабочих либо эвакуировали, либо они не могут добраться до работы. Город перекрыт. Есть всего одна дорога через аэропорт, но маршрутный транспорт туда не ходит», — пояснила Литвинова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня.

Очевидица подчеркнула, что в 6-м микрорайоне магазины и заправки работают, однако с продуктами имеются проблемы.

«За сегодняшний день полки в магазинах сильно опустели. Нет бутилированной воды, закончился весь хлеб. Продавцы не знают, будут ли еще поставки и когда», — призналась женщина.

Фото: [ Соцсети ]

По словам Литвиновой, в затопленной части города располагался частный сектор, жители которого до последнего пытались спасти ценные вещи и домашних животных.

«У нас есть оттуда знакомые. Все плачут, все в отчаянии. Многие содержали свое хозяйство. Закупили животных, корма. Все это осталось под водой, спасти было невозможно — вода прибыла за 10 минут и затопила дома по крышу. Высота около трех метров. Многие пытались спасти какие-то вещи, но позже их все равно приходилось эвакуировать с крыш домов», — добавила собеседница.

Сейчас, отметила жительница Орска, волонтеры на лодках ищут животных, которых еще можно спасти.

Фото: [ Соцсети ]

«Какой-то сильной паники нет, но у всех очень глубокое отчаяние, потому что дома не подлежат восстановлению. Одна женщина, которую мы встретили на улице, потеряла мужа. Он пытался спасти вещи, ему стало плохо, и он умер. Она, конечно, в истерике и не знает, что делать. Но в целом, город очень сплочен, мы держимся», — подытожила собеседница.

Ранее мы сообщали, что мэр Орска осматривал дамбу незадолго до прорыва.