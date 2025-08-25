Жители ЖК помешали местному военкомату задержать мужчину

В Одессе местные жители помешали задержанию мужчины во время мобилизационного рейда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

По информации украинских СМИ, от 20 до 30 сотрудников ТЦК и полиции проводили проверку документов у одного из жилых комплексов Одессы. При попытке задержать одного из мужчин соседи вмешались в ситуацию, что позволило потенциальному призывнику скрыться.

Представители Одесского территориального центра комплектования подтвердили факт проведения мероприятий и признали, что действия гражданских лиц помешали работе сотрудников. По данным издания, конфликтная ситуация возникла непосредственно у подъездов жилого комплекса.

В центре комплектования охарактеризовали произошедшее как эскалацию конфликта, которая привела к срыву запланированного задержания.

