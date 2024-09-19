Жителя Плавска накажут за незаконную помощь узбекам

Житель Плавска предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранцев, сообщают Тульские известия со ссылкой на прокуратуру.

На преступление пошел 61-летний житель Тульской области. Установили, что с июня по июль текущего года он заполнил бланки уведомлений о прибытии граждан Узбекистана в его квартиру. Бумаги он направил через МФЦ в отдел по вопросам миграции МОМВД России «Плавский». То есть, фиктивно поставил иностранцев на учет, хотя в свою квартиру по факту не заселял.

Органы миграционного учета не смогли контролировать ситуацию с законностью пребывания граждан на территории РФ.

Пожилого мужчину обвиняют по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о пяти законопроектах по борьбе с нелегальными мигрантами.