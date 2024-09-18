Володин рассказал о пяти законопроектах по борьбе с нелегальными мигрантами

Профильные комитеты Госдумы уже до конца текущей недели намерены начать рассмотрение сразу пяти законопроектов о пресечении в России нелегальной миграции, проинформировал в эфире радио «Комсомольская правда» спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что вопрос совершенствования российской миграционной политики требует не просто комплексного подхода, но и обязательного активного участия правительства. Проблемы миграции должны быть решены прежде всего законодательно, отметил Володин.

«Сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что мигрантам запретят работать в алкогольных магазинах Подмосковья. А перед этим замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить в Россию свои семьи.