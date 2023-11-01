Жителя Рязани приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

Как выяснилось, убийцу признали виновным не только в совершении преступления, но и в распространении порнографических материалов в 2016-2018 гг.

Напомним, что инцидент произошел еще несколько лет назад – в июле 2021 года. Именно тогда мужчина убил свою супругу. Александру Логунову предстоит пробыть в колонии строгого режима одиннадцать лет, согласно приговору, вынесенному Железнодорожным районным судом Рязани.

Об этом также пишет RT, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы СК РФ. Ведомство опубликовало соответствующие данные на своей странице в социальных сетях, где рассказало подробнее детали произошедшего.

Оказалось, что между двумя супругами возник бытовой конфликт. В ходе него мужчина задушил женщину, после чего спрятал труп в пойме реки Тысья в Рязанской области. К слову, тело удалось обнаружить только в октябре 2022-го. В том же году, месяцем ранее, Логунов был арестован.