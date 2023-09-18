Жителя Тульской области оштрафовали из-за рыбалки в Астрахани

Некоторым людям кажется, что рыбалка, по своей сути, ничем не ограничена. Однако, все далеко не так просто. И новый случай с оштрафованным рыбаком в очередной раз доказал это.

Стало известно, что один из жителей Кимовского района, расположенного в Тульской области, нарушил правила рыбной ловли. Как выяснилось, летом 2023 года он был на промысле в Астраханской области. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

Уточняется, что дело обвиняемого рассмотрели по месту его регистрации. В итоге рыболов был оштрафован на две тысячи рублей.

Стоит уточнить, что туляк получил штраф за превышение количества крючков на всех орудиях лова, коих у любителя-рыболова было четыре. Ведь не зря существуют правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которых должен придерживаться каждый.