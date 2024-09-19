Жителям аварийных домов в Богородском округе вручат ключи от новых квартир

До конца сентября жители аварийных домов в городе Старая Купавна Богородского округа получат ключи от новых квартир в двух новостройках на улице Чкалова, работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительство двух девятиэтажных домов завершено. Дома введены в эксплуатацию, работы по комплексному благоустройству территории завершены. Во внутреннем дворе установлены детская и физкультурная площадки, зона для отдыха. На прилегающей территории обустроена парковка», — говорится в сообщении.

В новые дома переедут 345 граждан (128 семей), в общей сложности будет расселено более 5,5 тысячи квадратных метров жилья. В их квартирах уже выполнили чистовую отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещатели.

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