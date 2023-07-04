Жителям белгородского Шебекино предложат вернуться в свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с сегодняшнего дня жителям Шебекино, находящимся в пунктах временного размещения, будет предложено вернуться в свои дома.

Он подчеркнул, что речь идет о тех шебекинцах, чьи жилища не пострадали от обстрела ВСУ.

По словам губернатора, до 1 августа планируется «восстановить тепловой контур» поврежденных зданий в городе, то есть отремонтировать окна и кровлю.

Сегодня Гладков проводил ход восстановительных работ в Шебекино. Он сообщил, что полностью отремонтированы 72 дома, из которых три – многоквартирные. Однако не все здания подлежат восстановлению. Два дома будут полностью снесены, на их месте возведут новые. Еще по двум многоквартирным домам ожидается заключение экспертизы.