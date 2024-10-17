Жителям деревни г.о. Воскресенск доступны сразу две программы по газификации

В деревне Лидино городского округа Воскресенск в рамках реализации двух программ жителей обеспечили газом. Заявителем может стать каждый желающий.

Губернаторский проект «Программа развития газификации Московской области до 2031 года» позволил построить в деревне газораспределительные сети. До 2023 года в населенном пункте отсутствовали газовые коммуникации.

Участие в программе позволило деревне стать участников другого проекта социальной газификации — президентского. Жители, которые подали заявку, смогли сэкономить собственный бюджет. Газ от границ участка до газопровода был проведен на бесплатной основе. Заявители оплачивали только работы по газификации, которые проводились непосредственно на территории их участков. Подготовка к приему газа в домовладениях также оплачивается собственником.

Жители, которые стали участниками двух программ, положительно оценили проекты. Теперь их примеру последовали другие жители деревни Лидино. Заключить договор на догазификацию с Мособлгазом можно несколькими удобными способами: через Личный кабинет клиента, через вкладку «Мои заявки» и затем – «Технологическое присоединение».

Стать заявителем на выполнение работ внутри границ участка разрешено в любой момент: на этапе оформления договора или после его заключения.