Жителям дома № 10 на улице Октябрьской в Балашихе начнут выдавать ключи в сентябре. Работы по возведению 3 секции дома завершены.

Идет приемка-передача квартир и мест общего пользования. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы округа Сергея Юрова на объект.

«Обсудили сегодня с коллегами благоустройство прилегающей к дому территории. Планируем в сентябре дать возможность людям заехать в квартиры. Сейчас идет процесс приема-передачи новых квартир 3 секции, мест общего пользования в 1, 2, 4 и 5 секциях. 20 сентября планируем установить здесь памятную доску в память о погибших жителях и спасателях» - сказал Сергей Юров.

20 сентября 2023 года в доме № 10 на Октябрьской улице произошел взрыв. Жители дома были расселены, администрацией округа были организованны пункты временного размещения, а также предусмотрена компенсация найма жилья. Работы по возведению 3 секции стартовали в конце 2023 года. Также помимо восстановления одной секции во всем доме провели капитальный ремонт: заменили инженерные сети, кровлю, утеплили и отштукатурили фасад.