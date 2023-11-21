Жителям Электростали напомнили о вакцинации от гриппа

В городском округе вовсю продолжается вакцинация от гриппа. Прививку могут сделать все жалеющие, независимо от пола, возраста и рода занятий. Для этого достаточно записаться в поликлинику на прием.

Как сообщили в местном управлении здравоохранения, если человек приписан к городской поликлинике, то поставить укол можно по адресам: ул. Пушкина, 3 в кабинете № 107 (1 этаж) пн-пт с 08:00 до 16:00; пр. Южный, 9 в процедурном кабинете с пн-пт с 08:00 до 16:00; ул. Карла Маркса, 7А в процедурном кабинете пн-пт с 10:30 до 15:00, а также в амбулатории Степаново и Всеволодово в процедурном кабинете пн-пт с 08:00 до 15:00.

Если же человек прикреплен к ЦМСЧ № 21, пройти вакцинацию можно в поликлинике по адресу: ул. Комсомольская, 3. А если к МСЧ завода «Электросталь», лучше обратиться в поликлинику по улице Красной, 48 и в здравпункт на территории завода.

Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.