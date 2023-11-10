Жителям Электростали расскажут о главном сказочном злодее
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В будущее воскресенье юных и взрослых жителей Электростали ждут в читальном зале Центральной городской библиотеки им. К.Г. Паустовского. Здесь пройдет увлекательное мероприятие под названием «Главный сказочный злодей» (6+), которое организаторы посвятили 120-летию лучшей Бабы-Яги и Кощея Бессмертного – Георгию Милляру.
Специально для участия в кинолектории в гости приедет член Союза кинематографистов России, главный хранитель музейных фондов киностудии им. Горького Алексей Тремасов. Он расскажет о том, как Георгий Милляр пришел в профессию, как складывался творческий путь артиста, как он работал над образами, навсегда вошедшими в золотую плеяду.
Детям особенно по душе придутся отрывки из сказок с участием Георгия Милляра, которые покажут в качестве иллюстраций к рассказу.
Начало в 15.00, вход свободный.